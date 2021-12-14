Під загрозою сотні мільйонів пристроїв. У ПЗ на основі Java виявили серйозну вразливість

"Ця вразливість - одна з найсерйозніших, які я бачив за всю свою кар'єру, якщо не найсерйозніша", - заявила директор Агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США Джен Істерлі.

Вона також уточнила, що зараз вживаються всі можливі заходи для запобігання загрози, але часу залишається все менше.

Як стало відомо, уразливість полягає в програмному забезпеченні, відомому як Log4j і написаному на основі мови Java. Ряд організацій, у тому числі деякі з найбільших світових технологічних компаній, використовують його для роботи своїх додатків. Зокрема, програмне забезпечення використовується в сервісі iCloud від Apple, в компанії Cloudflare, а також в одній з найпопулярніших комп'ютерних ігор - Minecraft.

Через уразливість хакери можуть отримувати відносно простим способом доступ до комп'ютерного сервера організації, а звідти і до інших систем організації.

В даний момент керівники органів державного управління та галузі, відповідальні за кібербезпеку, цілодобово працюють над вирішенням проблеми. Надалі планується створення загальнодоступного веб-сайту з інформацією про те, які програмні продукти були порушені вразливістю, і про методи, які хакери використовували для її використання.