На окупованих територіях Луганської області "народна міліція" забирає у цивільних мобільні телефони
У Луганській області на окупованих територіях "народна міліція" конфісковує мобільні телефони та інші гаджети. Окупанти лишають людей можливості слідкувати за новинами та спілкуватися з рідними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.
Відповідний наказ видала окупаційна влада так званої "ЛНР". Зокрема, у людей перевірятимуть телефони, планшети та інші гаджети на наявність "неугодних" соціальних мереж, діалогів з родичами, що мешкають поза межами "республіки".
Конфісковуватимуть особисті речі на 30 днів. Однак, невідомо, чи повернуть речі взагалі. До того ж людям навіть погрожують покаранням.
"Вони хочуть обмежити свободу слова. Тобто, ізолювати населення від можливості обирати ті канали інформації, за якими люди хочуть слідкувати, аналізувати та перебувати в курсі подій. Стосується це і спілкування з рідними, які мають точку зору, що відрізняється від думки керівництва "ЛНР" та Росії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що люди в поспіху почали видалятися із соціальних мереж та "чистити" телефонні номери.
Раніше ми повідомляли, що жителі Луганської області відмовляються від евакуації.
Також ми писали, що у Лисичанську внаслідок обстрілів згоріла гімназія, яку збудували наприкінці 19-го століття.
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