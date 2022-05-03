ru ua
Вт, 03 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На окупованих територіях Луганської області "народна міліція" забирає у цивільних мобільні телефони

Новость на русском →
Луганська область , Вівторок 03 травня 2022 15:22
На окупованих територіях Луганської області "народна міліція" забирає у цивільних мобільні телефони Російські військові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Луганській області на окупованих територіях "народна міліція" конфісковує мобільні телефони та інші гаджети. Окупанти лишають людей можливості слідкувати за новинами та спілкуватися з рідними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Відповідний наказ видала окупаційна влада так званої "ЛНР". Зокрема, у людей перевірятимуть телефони, планшети та інші гаджети на наявність "неугодних" соціальних мереж, діалогів з родичами, що мешкають поза межами "республіки".

Конфісковуватимуть особисті речі на 30 днів. Однак, невідомо, чи повернуть речі взагалі. До того ж людям навіть погрожують покаранням.

"Вони хочуть обмежити свободу слова. Тобто, ізолювати населення від можливості обирати ті канали інформації, за якими люди хочуть слідкувати, аналізувати та перебувати в курсі подій. Стосується це і спілкування з рідними, які мають точку зору, що відрізняється від думки керівництва "ЛНР" та Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що люди в поспіху почали видалятися із соціальних мереж та "чистити" телефонні номери.

Раніше ми повідомляли, що жителі Луганської області відмовляються від евакуації.

Також ми писали, що у Лисичанську внаслідок обстрілів згоріла гімназія, яку збудували наприкінці 19-го століття.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ ДНР ЛНР
NEWS
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні