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Загроза вторгнення Росії в Україну. США готуються до непередбачених обставин

Автор: Анастасія Рокитна

США готуються до "непередбачених обставин" у зв'язку зі скупченням військ Росії біля кордонів України. Вашингтон не може публічно розкрити інформацію настільки широко, наскільки це робить на консультаціях з європейськими та українськими партнерами.

Про це заявив спікер Держдепу США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.

За його словами, США направили високопоставлених чиновників для проведення брифінгів для європейських союзників з цієї тематики.

"Ми також надали детальну інформацію Україні. І ми продовжимо не тільки ділитися інформацією, а й готуватися до ряду непередбачених обставин. Можу запевнити вас, що ми цим і займаємося", - заявив Прайс.

Журналіст попросив уточнити, чи включають ці "непередбачені обставини" сценарій 2014 року - коли Росія окупувала Крим і вторглася на Донбас.

"Послухайте, для мене нерозумно вдаватися в подробиці. Але для нас розумно займатися широким спектром дій з планування на випадок непередбачених обставин", - відповів Прайс.

Нагадаємо, міжнародна група журналістів Conflict Intelligence Team опублікувала власне розслідування про "насторожуюче" скупчення Росією військ і техніки поблизу кордонів з Україною.

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