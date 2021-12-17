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Загроза вторгнення Росії в Україні триває досі, - Кулеба

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що загроза вторгення Росії в Україні триває досі. Росія продовжує загострювати безпекову ситуацію вздовж кордону України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

Кулеба зазначив, що Україна перебуває у постійному контакті з союзниками для стримування Росії.

"Росія продовжує загострювати безпекову ситуацію вздовж кордону України та на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму. Цього року Москва вже вдалася до двох загрозливих та безпрецендентно масштабних ескалацій. Йдеться про масштабне стягнення військ до кордонів навесні та нові загрози вторгення в Україні наприкінці цієї осені, які тривають і нині в Україну", - заявив він.

Нагадаємо, що раніше в Єврокомісії нагадали, що Росія є стороною конфлікту. З цієї позиції в ЄС реагуватимуть у разі нової агресії РФ проти України.

Також повідомлялося, що у Брюсселі обговорювали ситуацію в Україні. Там говорили про можливі санкції по відношенню до РФ.

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