Загроза вторгнення Росії в Україну. Резніков назвав терміни

За його словами, українська розвідка вивчає усі сценарії, включно з найгіршими.

"Вона (розвідка, - ред.) відзначає, що вірогідність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найбільш вірогідним часом досягнення готовності до ескалації буде кінець січня", - заявив Резніков.

Він наголосив, що ескалація є вірогідним сценарієм, але не обов'язковим.

"І наше завдання відвернути його", - додав міністр оборони.