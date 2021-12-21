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Загроза вторгнення Росії. США готують нові санкції для стримування РФ

Автор: Марія Кучерявець

У Держдепартаменті Сполучених Штатів Америки заявили про підготовку нових санкцій проти Росії. Зокрема, мова йде про підготовку заходів, направлених на стримування РФ від вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід.

"Істотний прогрес на дипломатичному фронті можливий лише в обстановці деескалації, а не ескалації. Тому ми закликаємо Росію до деескалації", - сказала вона.

За її словами, Штати тісно співпрацюють із європейськими союзниками щодо санкцій, які матимуть "серйозні наслідки для РФ" у разі її військової ескалації в Україні.

"Разом із нашими союзниками ми дали зрозуміти, що відповімо серйозними економічними заходами, які ми не розглядали в минулому і які завдадуть значної шкоди російській економіці та фінансовій системі", - зазначила Донфрід.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що чиновники Заходу мають оголосити, які кроки вони зроблять, якщо Росія почне масштабну військову атаку проти України.

Разом з тим, президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність введення "потужних" санкцій проти РФ, щоб не допустити ескалації ситуації на кордоні.

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