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Кулеба закликав Захід чітко назвати санкції у разі вторгнення РФ в Україну

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Києва, Неділя 19 грудня 2021 01:57
Кулеба закликав Захід чітко назвати санкції у разі вторгнення РФ в Україну Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що чиновники Заходу повинні оголосити, які кроки вони зроблять, якщо Росія почне масштабну військову атаку проти України. ЄС повинен самостійно приймати рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Washington Post.

Дмитро Кулеба сказав, що відсутність деталей "у Вашингтоні, Лондоні і Брюсселі" може змусити російських чиновників засумніватися в серйозності обіцянок заходу діяти у відповідь на можливе вторгнення Росії.

"Вони подумають, що ми просто "бла-бла-бла", - сказав Кулеба в інтерв'ю.

Зауваження Кулеби прозвучали лише через кілька годин після того, як Росія висунула широкі вимоги Сполученим Штатам і НАТО припинити будь-яку експансію на схід і фактично оголосити всі колишні радянські республіки, включаючи Україну, забороненими для західних військових альянсів або співпраці.

"Кулеба закликав США і, можливо, Великобританію, "діяти самостійно", якщо ЄС, який має більш тісні зв'язки з РФ у сфері торгівлі та енергетики, буде пропонувати менш жорсткі заходи. На його думку, Вашингтону і Лондону не слід пом'якшувати" "санкції, прагнучи піти назустріч ЄС", - пише Washington Post.

"Схожа ситуація виникала у мене в дитинстві, коли мама говорила мені: "щось погане трапиться з тобою, якщо зараз же не ляжеш спати". Я кілька разів злякався, а наступного разу запитав: "А що саме станеться?",- сказав Кулеба в інтерв'ю.

Кулеба заявив, що Київ намагається домогтися від Заходу готовності у разі збройного конфлікту Москви з Києвом відключити РФ від системи SWIFT, ввести санкції проти російського держборгу, а також ввести обмежувальні заходи проти оточення президента РФ Володимира Путіна.

"Враховуючи проведені мною неформальні обговорення, вони обговорюють можливість цієї радикальної опції-відключення Росії від SWIFT. Це було б потужно", - сказав міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, Євросоюз готовий ввести санкції, які дорого обійдуться Російській Федерації, якщо вона вдасться до повномасштабного вторгнення на територію України.

Водночас за словами голови Європейської Ради Шарля Мішеля, єдину позицію щодо агресії Росії проти України озвучать на саміті ЄС.

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