Загроза вторгнення РФ в Україну. У розвідок Ізраїлю і США різняться оцінки
Фото: міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід (facebook.com)
Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід прокоментував ескалацію конфлікту на російсько-українському кордоні. За його словами, оцінка ситуації ізраїльською розвідкою різниться з оцінкою США.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на newsru.co.il.
На уточнююче питання про те, чи вважають в Ізраїлі менш ймовірним вторгнення Росії в Україну, Лапід відповів ствердно. Разом з тим, він заявив, що в Ізраїля є план евакуації ізраїльтян і нових репатріантів сухопутними шляхами через сусідні країни.
Лапід вважає, що Ізраїль перебуває у складнішій ситуації, ніж Вашингтон із двох причин:
- Ізраїль "межує з Росією в Сирії", і координація дій з Росією досі дозволяла проводити операції проти іранців на території Сирії. Глава МЗС порівняв становище Ізраїлю зі становищем країн Балтії, що має спільні кордони з Росією.
- Єврейські громади є у Росії та Україні. За словами Лапіда, Ізраїль змушений при ухваленні рішень це враховувати.