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Загроза вторгнення РФ в Україну. У розвідок Ізраїлю і США різняться оцінки

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Єрусалим, Понеділок 21 лютого 2022 13:56
Загроза вторгнення РФ в Україну. У розвідок Ізраїлю і США різняться оцінки Фото: міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід прокоментував ескалацію конфлікту на російсько-українському кордоні. За його словами, оцінка ситуації ізраїльською розвідкою різниться з оцінкою США.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на newsru.co.il.

На уточнююче питання про те, чи вважають в Ізраїлі менш ймовірним вторгнення Росії в Україну, Лапід відповів ствердно. Разом з тим, він заявив, що в Ізраїля є план евакуації ізраїльтян і нових репатріантів сухопутними шляхами через сусідні країни.

Лапід вважає, що Ізраїль перебуває у складнішій ситуації, ніж Вашингтон із двох причин:

  • Ізраїль "межує з Росією в Сирії", і координація дій з Росією досі дозволяла проводити операції проти іранців на території Сирії. Глава МЗС порівняв становище Ізраїлю зі становищем країн Балтії, що має спільні кордони з Росією.
  • Єврейські громади є у Росії та Україні. За словами Лапіда, Ізраїль змушений при ухваленні рішень це враховувати.

Нагадаємо, Ізраїль може перенести посольство з Києва до Львова у разі вторгнення РФ.

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