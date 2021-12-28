Загроза вторгнення РФ. Україна і Захід працюють над планом "А", але є і "Б", - Маркарова

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Україна із західними партнерами працює над дипломатичним стримуванням подальшої агресії РФ. Вона перерахувала стримуючі заходи, які обговорюють сторони, в першу чергу мова йде про політичні сигнали.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю посла LB.ua.
За її словами, сигнали від США, спрямовані на те, щоб досить чітко показати Росії, що підтримка США української незалежності і територіальної цілісності залишається непохитною, незважаючи на будь-які ультиматуми.
"Американська адміністрація проводить активну роботу з об'єднання трансатлантичної спільноти перед загрозою нової хвилі агресії Росії проти України", - зазначила посол.
За її словами, мова також йде про економічні обмежувачі та розвиток оборонних та економічних можливостей України, надання летальної зброї для захисту.
"Зараз ми всі: Україна, США, Захід - працюємо над варіантом "А", дипломатичним стримуванням, щоб нам не довелося переходити до варіанту" Б", до якого також всі активно готуються", - заявила посол.
Нагадаємо, Росія заявила про готовність застосувати армію за кордоном для "захисту своїх громадян".
Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому президент РФ Володимир Путін стягує війська до українських кордонів.