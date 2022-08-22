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Загроза зросла. Росія тримає у Чорному морі 5 кораблів з "Калібрами"

Фото: Росія тримає у Чорному морі 5 кораблів з "Калібрами" (СКриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

У Чорному морі нині перебуває 5 російських кораблів-носіїв "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну понад 30 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Корабельне угруповання в Чорному морі нарощує свою присутність до загальної кількості у 14 одиниць, які тримаються на розрахунково безпечній відстані за мисом Тарханкут", - зазначили українські військові.

При цьому напоготові п'ять носіїв ракет типу "Калібр" із загальною кількістю понад 30 та один ВДК.

В ОК "Південь" додали, що над вечір на узбережжі Одеськох області знищено контрольованим підривом ще одну морську міну, що штормове море принесло до берега

Окрім цього, гомадян закликали не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу, дотримуватись алгоритмів безпеки.

Нагадаємо, українські військові завдали двох ударів по опорному пункту та скупченню живої сили й техніки окупантів на півдні.

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Чорне мореВійна Росії проти України