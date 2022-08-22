Загроза зросла. Росія тримає у Чорному морі 5 кораблів з "Калібрами"

"Корабельне угруповання в Чорному морі нарощує свою присутність до загальної кількості у 14 одиниць, які тримаються на розрахунково безпечній відстані за мисом Тарханкут", - зазначили українські військові.

При цьому напоготові п'ять носіїв ракет типу "Калібр" із загальною кількістю понад 30 та один ВДК.

В ОК "Південь" додали, що над вечір на узбережжі Одеськох області знищено контрольованим підривом ще одну морську міну, що штормове море принесло до берега

Окрім цього, гомадян закликали не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу, дотримуватись алгоритмів безпеки.