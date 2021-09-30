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Є загроза урагану: в Атлантиці сформувався тропічний шторм

Автор: Анастасія Рокитна

В Атлантиці сформувався тропічний шторм. Його потужність найближчим часом може дійти до рівня урагану.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Національного центру спостереження за ураганами США.

Циклону присвоєно ім’я "Віктор". Стійка швидкість вітрів всередині циклону не перевищує 63 км на годину, що відповідає потужності шторму.

Стихія рухається на північний захід, в бік Сполучених Штатів, зі швидкістю до 21 км на годину.

Водночас синоптики прогнозують, що "Віктор" може збільшити свою потужність до урагану впродовж п’ятниці-суботи.

Нагадаємо, жителі Луїзіани не можуть повернутися в свої будинки після урагану Іда.

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Сполучені Штати Америки