Загроза ударів з Чорного моря: скільки Росія тримає там крилатих ракет

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника прес-центру сил охорони і оборони ОК "Південь" Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону

"Корабельне угрупування ворожих сил постійно чатує в північно-західній частині Чорного моря, оскільки ще на початку березня вони проголосили так звану контртерористичну операцію. З якими терористами борються - не зрозуміло, крім них там терористів немає", - зазначає Гуменюк.

Вона також нагадала, що окупанти загнали всі цивільні судна в порти України і не дозволяють здійснювати судноплавство під загрозою зброї.

Зокрема, і постійно курсуючі там ракетоносці, ракетні кораблі і підводні човни також споряджені крилатими ракетами.

"Станом на ранок сьогодні в цій частині Чорного моря перебуває 5 надводних кораблів і підводний човен, споряджені 44 крилатими ракетами типу "Калібр". Ці ракети загрожують не тільки південним регіонам, не тільки узбережжю України, їх дальність ураження наземних цілей - понад 2 тисячі кілометрів. Це дуже суттєва зброя, яка може бути застосована і загроза дуже сильна", - звернула увагу Гуменюк.

Нагадаємо, нещодавно в Офісі президента заявили, що найближчим часом Росія може завдати ракетних ударів по Києву, тому місцевих жителів просять не ігнорувати повітряну тривогу.

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