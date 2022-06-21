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Загроза ударів. Арестович закликав киян не ігнорувати повітряну тривогу

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Київ, Вівторок 21 червня 2022 22:51
Загроза ударів. Арестович закликав киян не ігнорувати повітряну тривогу Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Найближчим часом Росія може завдати ракетних ударів по Києву, тому місцевих жителів просять не ігнорувати повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Киянам ще раз дуже наполегливо, не нехтуйте сьогодні вночі і завтра вночі, ще пару днів до 25-26 червня сигналами повітряної тривоги. Не нехтуйте... Вони можуть спробувати розплатитися за те, що сталося в Чорному морі", - зазначив він.

За його словами, Росія все-таки може зважитися на удар по "центрах прийняття рішень" в Києві.

Нагадаємо, напередодні Збройні сили України вдарили по бурових платформах у Чорному морі, які були вкрадені Росією під час захоплення Криму.

Після цього в Державній Думі РФ пригрозили Україні ракетними ударами по "центрах прийняття рішень".

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