Загроза ударів. Арестович закликав киян не ігнорувати повітряну тривогу

Найближчим часом Росія може завдати ракетних ударів по Києву, тому місцевих жителів просять не ігнорувати повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Киянам ще раз дуже наполегливо, не нехтуйте сьогодні вночі і завтра вночі, ще пару днів до 25-26 червня сигналами повітряної тривоги. Не нехтуйте... Вони можуть спробувати розплатитися за те, що сталося в Чорному морі", - зазначив він.

За його словами, Росія все-таки може зважитися на удар по "центрах прийняття рішень" в Києві.