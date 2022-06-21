RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Загроза ударів. Арестович закликав киян не ігнорувати повітряну тривогу

Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Найближчим часом Росія може завдати ракетних ударів по Києву, тому місцевих жителів просять не ігнорувати повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"Киянам ще раз дуже наполегливо, не нехтуйте сьогодні вночі і завтра вночі, ще пару днів до 25-26 червня сигналами повітряної тривоги. Не нехтуйте... Вони можуть спробувати розплатитися за те, що сталося в Чорному морі", - зазначив він.

За його словами, Росія все-таки може зважитися на удар по "центрах прийняття рішень" в Києві.

Нагадаємо, напередодні Збройні сили України вдарили по бурових платформах у Чорному морі, які були вкрадені Росією під час захоплення Криму.

Після цього в Державній Думі РФ пригрозили Україні ракетними ударами по "центрах прийняття рішень".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївОфіс президентаВійна Росії проти України