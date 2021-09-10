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Загроза тероризму стала глобальнішою за останні 20 років, - глава міноборони Британії

Автор: Анна Полисученко

Загроза тероризму стала глобальнішою за останні 20 років. Це заявив глава Міністерства оборони Британії Бен Уоллес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За його словами, терористична загроза стала більш глобальною, проте "зараз вона не є настільки сконцентрованою".

Міністр пояснив, що "число людей, які можуть перетнути рубіж і вдатися до насильства, ймовірно, більше, ніж воно було".

Говорячи про наслідки відходу військ США і Британії з Афганістану, Уоллес відзначив деяке зростання терористичної загрози в світі, уточнивши, що захоплення влади в Афганістані рухом Талібан став джерелом натхнення для груп ісламістських екстремістів. Також міністр вказав на зростання терористичних загроз в Африці і на те, що сучасні технології дозволяють екстремістам по всьому світу обмінюватися інформацією про ведення підривних дій.

У той же час Уоллес сказав, що Британія ставить на озброєння групу нових безпілотників Protector - вартістю понад 359 млн доларів США, які можна буде використовувати в боротьбі з тероризмом, в тому числі при необхідності в Афганістані.

Ці безпілотники можуть бути оснащені бомбами, ракетами, а також камерами, радарами для збору інформації. Апарати типу Protector можуть триматися в повітрі 17 годин, дальність їх польоту - до 1931 км, тобто в два рази далі, ніж у безпілотників типу Reaper, дев'ять яких стоять на озброєнні Британії.

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Великобританія