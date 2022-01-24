Загроза санкцій проти Росії більш ефективна, ніж їх негайне введення, - Псакі

Прессекретар Білого дому Джен Псакі назвала загрозу санкцій проти Росії більш ефективним засобом. Вона додала, що негайне введення обмежень матиме менший ефект.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Псакі.
"Згідно з нашими оцінками, це (загроза санкцій проти Росії - ред.) більш ефективно як засіб стримування, ніж їх негайне введення", - сказала вона.
Нагадаємо, президент США Джо Байден пригрозив Росії небаченими санкціями за напад на Україну.
Відзначити, Євросоюз готує жорсткіші санкції проти Росії за окупацію Криму.