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Загроза нападу РФ. Зеленський звернувся до українців: головні заяви

Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з приводу загрози з боку Російської Федерації. Глава держави запевняє, що ситуація під контролем, а влада готова до будь-якого розвитку ситуації.

Головні заяви президента зі звернення - в матеріалі РБК-Україна.

Що сказав Зеленський у своєму зверненні до українців:

  • Україну вже не вперше лякають повномасштабною війною, але наша держава сильна як ніколи.
  • З Україною ведуть війну на всіх фронтах: військовому, дипломатичному, енергетичному та інформаційному.
  • Влада чітко розуміє всі виклики і знає, що з ними робити, а також готує достойну відповідь на будь-які агресивні дії проти України.
  • Україна прагне миру та хоче повернути Крим та ОРДЛО виключно дипломатичним шляхом.
  • Бізнесмени та політики, які на тлі загрози виїхали з України, повинні повернутися протягом 24 годин, щоб продемонструвати, що вони справжні громадяни України.
  • Україна відзначатиме 16 лютого День Єдності, а не нападу РФ.
  • Зараз здається, що навкруги темрява, але завтра знову зійде сонце над нашим мирним небом.

Нагадаємо, раніше на зустрічі з канцлером Німеччини президент Зеленський заявив, що сьогодні в Україні вирішується майбутнє європейської безпеки.

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