Загроза нападу РФ: Рада готова в будь-який момент зібратися на засідання

Ситуація з загрозою нового вторгнення Росії в Україну контролюється українською владою та військовими. Верховна рада готова зібратися у будь-який момент на засідання, щоб ухвалювати необхідні для держави рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря фракції "Слуга народу" Юлії Палійчук.

"Народні депутати готові у будь-який момент зібратися на засідання парламенту для ухвалення важливих рішень для захисту країни та посилення її обороноздатності. Впевнені, що у Верховної ради вистачить для цього голосів", - йдеться в заяві.

Як зазначила Палійчук, українська влада контролює ситуацію, а також в режимі 24/7 веде постійну координацію з усіма провідними державами світу.

"Україна має найбільш потужну армію за увесь час від 2014 року та найбільшу коаліцію партнерів на нашу підтримку за увесь час незалежності. Влада зробила все, щоб проросійські сили в Україні мали найменше можливостей за увесь час незалежності", - додала вона.