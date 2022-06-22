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Загроза нападу з Білорусі з нами на довгі роки, - глава Київської ОВА

Фото: Олексій Кулеба, голова Київської ОВА (facebook.com/oleksyikuleba)
Автор: Уляна Безпалько

Загроза нападу з боку Білорусі на Україну буде залишатися роками, оскільки держави мають спільний кордон.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав глава Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"На жаль, ця загроза буде з нами довгі роки. У нас є спільний кордон із Білоруссю, довжина якого 186 кілометрів. Це виклики, до яких ми маємо бути готовими завжди", - заявив Кулеба, додавши, що область готується реагувати на будь-які загрози.

Детальніше про ймовірність нападу на північ України з боку Білорусі ви зможете прочитати в матеріалі РБК-Україна, який вийде 23 червня.

Нагадаємо, раніше у Київській ОВА розповіли, як реагують на загрозу з боку Білорусі.

Додамо, глава ГУР Кирило Буданов розповів, чи є сьогодні загроза нападу на Україну з Білорусі.

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Київська областьБілорусь