Загроза цивільним зростає. Бойовики на Донбасі мінують ділянки біля лінії розмежування

Російсько-окупаційні війська на Донбасі мінують території, наближені до лінії зіткнення. Внаслідок чого зростає загроза місцевому цивільному населенню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.
"Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях активізувало проведення інженерних робіт з вдосконалення фортифікаційного обладнання передових позицій", - йдеться в повідомленні.
За інформацією розвідки, у районах дислокації передових підрозділів обладнуються хибні замасковані позиції з врахуванням сезонних змін місцевості, встановлюються додаткові муляжі озброєння та військової техніки для введення в оману командування Об’єднаних сил і провокування відкриття вогню.
Крім того, окупанти продовжують мінувати ділянки місцевості, наближені до лінії зіткнення, з використанням заборонених міжнародними конвенціями (договорами) протипіхотних мін типу ПОМ-2, ПМН-2, ОЗМ-72, МОН, що підвищує загрозу місцевому цивільному населенню.
Нагадаємо, за минулу добу, 20 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Додамо, за даними розвідки, на тимчасово окупованих Росією територіях постійно перебуває до 800 російських офіцерів і генералів.