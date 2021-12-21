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Загроза цивільним зростає. Бойовики на Донбасі мінують ділянки біля лінії розмежування

Автор: Марія Кучерявець

Російсько-окупаційні війська на Донбасі мінують території, наближені до лінії зіткнення. Внаслідок чого зростає загроза місцевому цивільному населенню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

"Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях активізувало проведення інженерних робіт з вдосконалення фортифікаційного обладнання передових позицій", - йдеться в повідомленні.

За інформацією розвідки, у районах дислокації передових підрозділів обладнуються хибні замасковані позиції з врахуванням сезонних змін місцевості, встановлюються додаткові муляжі озброєння та військової техніки для введення в оману командування Об’єднаних сил і провокування відкриття вогню.

Крім того, окупанти продовжують мінувати ділянки місцевості, наближені до лінії зіткнення, з використанням заборонених міжнародними конвенціями (договорами) протипіхотних мін типу ПОМ-2, ПМН-2, ОЗМ-72, МОН, що підвищує загрозу місцевому цивільному населенню.

Нагадаємо, за минулу добу, 20 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Додамо, за даними розвідки, на тимчасово окупованих Росією територіях постійно перебуває до 800 російських офіцерів і генералів.

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Міністерство оборони УкраїниДонбас