Загроза цивільним зростає. Бойовики на Донбасі мінують ділянки біля лінії розмежування

"Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях активізувало проведення інженерних робіт з вдосконалення фортифікаційного обладнання передових позицій", - йдеться в повідомленні.

За інформацією розвідки, у районах дислокації передових підрозділів обладнуються хибні замасковані позиції з врахуванням сезонних змін місцевості, встановлюються додаткові муляжі озброєння та військової техніки для введення в оману командування Об’єднаних сил і провокування відкриття вогню.

Крім того, окупанти продовжують мінувати ділянки місцевості, наближені до лінії зіткнення, з використанням заборонених міжнародними конвенціями (договорами) протипіхотних мін типу ПОМ-2, ПМН-2, ОЗМ-72, МОН, що підвищує загрозу місцевому цивільному населенню.