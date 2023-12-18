Венгрию могут лишить права голоса в ЕС, чтобы одобрить помощь Украине, - FT

По данным издания, некоторые чиновники в Брюсселе предлагают применить процедуру наказания по статье 7 договора о Европейском Союзе 2007 года за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановке права голоса.

Меру может заблокировать любое другое государство-член, но смена правительства в Польше означает, что у Венгрии больше нет гарантированного защитника. Тем не менее, многие страны нервничают по поводу использования того, что, по сути, является самым большим оружием ЕС против государства-члена.

Вместо этого, по словам чиновников, приоритет состоит в том, чтобы убедить Орбана, ясно объяснив то, что они назвали "полными издержками" его изоляции. Если это не удастся, 26 других членов ЕС смогут заключить соглашение помощи Украины каждый отдельно, хотя это займет время и предложит лишь краткосрочное решение.

"Возможно, Венгрия может создать больше проблем, - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, присутствовавший на саммите в Брюсселе на прошлой неделе. - Может быть, Венгрия сможет заставить нас использовать несколько разных инструментов. Но в конечном итоге Венгрия не сможет помешать нам предоставить деньги Украине".

Саммит ЕС и помощь Украине

На саммите лидеров ЕС в Брюсселе 14 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неожиданно смягчился в вопросе о вступлении Украины в ЕС после того, как канцлер Германии Олаф Шольц уговорил его выйти из комнаты, чтобы выпить кофе. Орбан фактически воздержался после того, как в течение нескольких недель давал понять, что он будет сопротивляться любому шагу по началу переговоров.

Но несколько часов спустя он испортил момент празднования Киева - и порадовал Кремль - наложив вето на четырехлетний пакет финансовой помощи в размере 50 млрд евро. Как отмечает Financial Times, даже по меркам Орбана это был резкий шаг, который сбил с толку его партнеров. Его отказ искать компромисс по ключевому вопросу безопасности ЕС встревожил даже тех, кто спорил с ним в течение многих лет.

Даниэль Хегедюс, старший научный сотрудник немецкого аналитического центра Фонда Маршалла, сказал: "Это была нижняя точка для ЕС и новая высшая точка эскалации".

Позиция Орбана в ЕС

На протяжении большей части своего 13-летнего пребывания у власти Орбан использовал антагонистические отношения с ЕС, чтобы активизировать избирателей и добиться финансовых уступок от Брюсселя. Его нынешняя претензия к Брюсселю заключается в приостановке финансирования в размере 20 млрд евро из-за проблем, связанных с верховенством закона и фундаментальными правами.

"Мы все видим, что нужно, чтобы спровоцировать его, и это деньги", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

Давний евроскептик и самопровозглашенный "нелиберальный демократ", Орбан вел жесткую игру на нескольких предыдущих саммитах, пообещав заблокировать бюджет ЕС в размере 1,8 триллиона евро и фонд восстановления после пандемии в 2020 году или пакет помощи Украине в размере 18 миллиардов евро год назад, только чтобы отступить.

Как пишет FT, в преддверии саммита, состоявшегося на прошлой неделе, лидеры ЕС изо всех сил пытались понять, чего именно хочет Орбан. Выполнял ли он приказы президента России Владимира Путина или пытался заставить Брюссель разблокировать замороженные средства?

Орбан и его союзники неоднократно заявляли, что его противодействие помощи Украине не связано с финансированием Венгрии со стороны ЕС. Но когда в пятницу саммит подошел к завершению, он наконец назвал свою цену: выплата оставшихся 20 млрд евро.

"Это прекрасная возможность для Венгрии дать понять, что она должна получить все, что ей причитается", - заявил венгерский премьер-министр

Венгерский лидер также отметил, что у него еще есть 75 возможностей заблокировать процесс вступления Украины, поскольку каждый этап требует единогласного одобрения членов ЕС. Ситуация еще больше усложняется тем, что в июле Венгрия примет на себя шестимесячное председательство в блоке, что является еще одним потенциальным источником рычагов воздействия.

ЕС одобрил выделение Венгрии 10 млрд евро на прошлой недели. Однако любое дальнейшее выделение средств, скорее всего, встретит жесткое сопротивление. Остальные 20 млрд евро, причитающиеся Венгрии, удерживаются в соответствии с отдельной процедурой, которая дает Брюсселю необходимые рычаги.