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В Венгрии призвали не брать Украину в НАТО, а России дать гарантии безопасности

Фото: Гергели Гуляш (facebook.com/gergely.gulyas)
Автор: Наталья Юрченко

В Венгрии сделали очередное скандальное заявление об Украине. Там предложили не брать Украину в НАТО, а России дать гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hirado.

Скандальное заявление сделал глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергели Гуляш.

"Западный мир, поддерживающий Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам", - сказал он.

По словам венгерского чиновника, размещение миротворцев и другие подобные решения в долгосрочной перспективе сможет обеспечить мир в Украине. Он уверен, что Украина уже не сможет вернуть оккупированные Россией территории.

Кроме того, Гуляш заявил, что эффективные переговоры между Украиной и Россией могут пройти только с участием США. Более того, по его мнению, РФ не представляет угрозы для Центральной Европы, потому что российская "не достигла быстрых и поразительных результатов" в Украине за последние полтора года.

Позиция Венгрии по поводу войны

Следует отметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.

Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.

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