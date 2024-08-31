В Венгрии открыли первую государственную двуязычную школу для украинских детей

В Венгрии появилась первая государственная украино-венгерская двуязычная школа для детей из Украины. Она заработала в Будапеште.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел.

В результате договоренностей президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, достигнутых во время визита венгерского лидера в Киев в июле этого года, в Будапеште открыли первую государственную двуязычную среднюю школу и гимназию для украинских детей. Школа заработала сегодня, 31 августа.

Во время переговоров в Киеве Зеленский отмечал важность создания образовательных учреждений для украинских детей за рубежом и получил заверения от венгерской стороны о поддержке этого проекта.

Длительную подготовительную работу по открытию школы провело украинское общество "Дом украинских традиций" (Венгрия), которое взяло на себя ответственность за управление учебным заведением.

Образовательный процесс будет осуществляться на украинском языке с 1 по 12 классы, а программа будет включать в себя изучение венгерского и английского языков как иностранных. Финансирование учебного заведения производится за счет средств государственного бюджета Венгрии.

"Открытие этой школы является важным шагом на пути развития украинского всемирного сообщества. Обеспечение доступа к образованию на родном языке является приоритетом для президента Зеленского и важной частью новой комплексной политики МИД по отношению к украинцам за рубежом. Школа в Будапеште не только будет способствовать сохранению украинской идентичности, но и поможет нашим детям адаптироваться в иностранной среде, не теряя своих культурных корней", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД также выразил благодарность венгерской стороне за содействие в этом важном деле.

Участие в открытии школы в Будапеште приняли глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Мыкыта, глава подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина и посол МИД Украины по мировому украинству Марьяна Беца.