В Венгрии рассказали, нарушил ли взрыв на "Дружбе" поставки российской нефти

Венгрия продолжает получать российскую нефть, несмотря на взрыв на одном из участков нефтепровода "Дружба".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Facebook .

"Несмотря на украинскую атаку, нефтепровод "Дружба" в направлении Венгрии работает без перебоев. Поставка нефти в Венгрию находится в безопасности", - добавил глава венгерского правительства.

По словам Орбана, он поговорил с руководителем крупнейшей нефтегазовой компании Венгрии MOL.

Взрыв на нефтепроводе "Дружба"

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили, что в ночь на 1 декабря в России произошел взрыв на участке нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть продолжает поставляться в некоторые страны Европы.

Собеседники в Главном управлении разведки отметили, что инцидент произошел недалеко от населенного пункта Казинские Выселки на участке Таганрог-Липецк. Для разрушения части нефтепровода использовалась взрывчатка с дистанционным подрывом и дополнительными горючими смесями для усиления горения.

Местные жители и пользователи соцсетей сообщили о громком грохоте и ярких вспышках в районе Казинских Выселок.

Это не первая атака на нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть поступает в европейские страны.

В частности, Украина атаковала "Дружбу" еще в августе. Тогда поставки нефти в Венгрию временно приостанавливали.

На этом фоне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто угрожал, что в ответ Венгрия может остановить поставки электроэнергии Украине.

Более детально об атаках на "Дружбу" - в материале РБК-Украина.