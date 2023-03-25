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Премьер Швеции о вступлении в НАТО: все указывает на то, что Финляндия будет первой

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Швеция, Суббота 25 марта 2023 16:01
Премьер Швеции о вступлении в НАТО: все указывает на то, что Финляндия будет первой Фото: премьер Швеции Ульф Кристерссон (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 25 марта, премьер Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Финляндия, скорее всего, первой вступит в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dagens Industri.

"Теперь все указывает на то, что Финляндия войдет (в НАТО - ред.) раньше Швеции", - сказал Кристерссон, выступая на конференции в Карлстаде.

Он также подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО является непосредственным плюсом и для самой Швеции, ведь это будет еще одна страна-сосед, которая находится в альянсе.

"Вы только посмотрите на карту, мы окружены странами НАТО", – отметил премьер.

Напомним, недавно в Финляндии был допущен возможность вступления в НАТО без Швеции.

Позже президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО.

Даже комитет парламента Турции поддержал вступление Финляндии в НАТО.

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