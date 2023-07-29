В Венгрии партия Орбана бойкотирует заседание парламента по Швеции в НАТО

По требованию венгерской оппозиции спикер парламента страны назначил на понедельник заседание для рассмотрения вопроса ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО. Однако, по данным СМИ, венгерская правящая партия "Фидес" не намерена участвовать в этом заседании.

Из-за бойкота "Фидес" невозможно даже утвердить повестку дня парламента на понедельник. Поэтому, как отмечает СМИ, скорее всего, голосование по Швеции в НАТО не состоится в понедельник.

Как пояснил глава парламентского комитета по иностранным делам Жолта Немета, который является представителем "Фидес", вопрос вступления Швеции в НАТО не является срочным. Поскольку Турция, блокировавшая заявку Швеции, планирует ратифицировать ее осенью, у Венгрии еще есть время, чтобы не стать последней страной, которая примет решение.

Ожидается, что венгерский парламент проголосует за членство Швеции в НАТО после 25 сентября.

Вступление Швеции в НАТО

Напомним, Швеция еще в прошлом году подала свою заявку на вступление в НАТО. С тех пор ее ратифицировали все страны-члены Альянса, кроме Венгрии и Турции.

Турция потребовала от Швеции выполнения ряда условий для того, чтобы Анкара одобрила заявку. Венгрия же, как и в случае с Финляндией, принятой в НАТО накануне, ожидала окончательного решения турецкого президента Реджепа Эрдогана.

После саммита НАТО в Вильнюсе Эрдоган пообещал, что Турция одобрит заявку Швеции сразу после того, как парламент вернется с летних каникул.

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