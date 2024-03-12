В Венгрии обиделись на Байдена из-за критики Орбана: вызвали посла в МИД

МИД Венгрии вызвал посла США из-за обвинения президента Джо Байдена в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана в том, что тот якобы низко оценивает демократию и "ищет диктатуры".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы МИД Венгрии Петера Сиярто изданию ATV .

Ранее президент США Джон Байден подверг критике экспрезидента и своего конкурента на выборах Дональда Трампа за встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном во Флориде.

"Вы знаете, с кем он встречается сегодня, в Мар-а-Лаго? С Орбаном, прямо заявлявшим, что не считает, что демократия работает, и ищет диктатуры... Я вижу будущее, где мы будем защищать демократию, а не умалять ее", - сказал президент США.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что сегодня вице-премьер-министр страны Левенте Мадяр принял американского посла Дэвида Прессмана и попросил его показать цитату, где Орбан сказал то, что ему приписал Байден.

"Очевидно, ничего подобного не было сказано, поэтому мы не получили содержательного ответа на это", – сказал Сиярто.

Он назвал заявление Байдена "официальной американской позицией" и заявил, что оно "чрезвычайно усложняет двусторонние отношения, потому что это вредит не правительству, а стране, так как премьер-министр и правительство не управляют страной благодаря случайной лотерее, но на основе выбора народа ".

Сийярто отметил, что правящая партия выиграла выборы четыре раза подряд. Таким образом, по его мнению, венгры определили направление правительства, что является "одной из важных черт демократии".

Глава МИД Венгрии считает заявление Байдена "очень серьезным оскорблением". "Такое мышление американского президента, правительства и демократической администрации является тяжелым бременем для двусторонних отношений", - заявил Сийярто.