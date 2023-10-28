В Венгрии готовы вставлять "палки в колеса" по 12-му пакету санкций против России
Венгрия откажется согласовывать 12-й пакет санкций против Российской Федерации, если в ограничения попадут газовая, нефтяная и атомная сферы промышленности страны-террориста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто российскому изданию "РИА Новости".
Как отметил Сийярто, Венгрия откажется согласовывать то, что "противоречит национальным интересам" его страны.
"Я могу вам сказать точно: если в следующем пакете будет что-то, что противоречит нашим национальным интересам, мы точно не согласимся на его принятие. Красная линия для нас, очевидно, касается энергетики, газа, нефти, атомной энергии и любых других аспектов, которые могут нанести ущерб нашей государственной экономике", - заявил министр иностранных дел.
В частности министр отметил, что Будапешт не считает необходимым продолжать санкционную политику против России. Более того, Венгрия, по его словам, не желает вносить в список ограничения тех людей, кто "сделал что-то хорошее" для его страны.
Санкции против России
С начала полномасштабного вторжения страны-террориста на территорию Украины Европейский союз ввел 11 пакетов санкций. В список ограничений попали, например, запрет на импорт российской нефти и отключение ряда банков РФ от системы SWIFT. Также речь идет и о большом количестве экспортных ограничений.
Еще летом текущего года лидер Украины Владимир Зеленский призвал ЕС начать работу над 12-м пакетом санкций. В частности, Киев настаивает на ограничениях против "Росатома".
Недавно сообщалось, что страны "Большой семерки" планируют анонсировать запрет импорта российских алмазов уже до конца октября.
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