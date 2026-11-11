В Венгрии брат Орбана был отправлен в СИЗО на месяц

Брат Орбана в СИЗО

Суд в Будапеште постановил заключить под стражу на один месяц Арона Орбана и его сожительницу. Речь идет о вероятной помощи гражданам Вьетнама в незаконной переправке в Западную Европу.

Еще один подозреваемый по делу о визовой схеме помещен под судебный надзор на четыре месяца. Он не вправе покидать Венгрию, а также должен носить электронный браслет.

Четвертый подозреваемый будет оставаться на свободе на время расследования.

Адвокат Арона Орбана после судебного заседания заявила, что доказательств для обоснования подозрения и заключения его под стражу недостаточно.

По ее словам, он сам в письменном виде обратился к правоохранителям и предложил сотрудничать со следствием. Поэтому их опасения относительно возможного укрывательства Орбана, влияния на свидетелей или уничтожения доказательств безосновательны.

Младший Орбан и другие подозреваемые 11 ноября утром были доставлены в суд отдельными полицейскими микроавтобусами. Их завели в здание в наручниках.

Дело о визовой схеме

Эта группа подозревается в том, что в течение нескольких месяцев 2024 года помогала гражданам Вьетнама попадать в Европу через Венгрию. По версии следствия подозреваемые способствовали оформлению виз в дипломатических представительствах Венгрии, получая за каждого мигранта плату.

По предварительным данным правоохранителей, помощь могли получить более 100 граждан Вьетнама.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Прокуратура также указывала на их обширные зарубежные связи.