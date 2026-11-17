По его словам, российский беспилотник упал в 300 метрах от железнодорожного вокзала в Мукачево. Венгерский персонал, который прибыл из Венгрии, сняли с поезда.

"На сегодня и завтра мы останавливаем железнодорожное сообщение между Венгрией и Украиной", - заявил Мадьяр.

Reuters написало о заявлении главы МИД Венгрии Аниты Орбан, которая сегодня сообщила, что утром российские дроны атаковали Закарпатье, нанеся удары преимущественно по районам вокруг Мукачево и Ужгорода.

"Поскольку Россия усиливает атаки на гражданское население Украины, в будущем можно ожидать подобных операций и против Закарпатья, которое до сих пор оставалось относительно защищенным благодаря своему географическому расположению", - отметила она.