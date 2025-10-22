Венгрия снова откажется поддерживать Украину на саммите ЕС, - СМИ

Несколько дипломатов, знакомых с подготовкой мероприятия, подтвердили намерения Венгрии не одобрять выводы саммита ЕС.

В них указываются планы европейских стран по предоставлению Украине "регулярной и предсказуемой финансовой поддержки в долгосрочной перспективе вместе с единомышленниками-партнерами и союзниками".

Лидеры стран-членов ЕС призовут Еврокомиссию представить конкретные предложения по использованию остатков денег, которые связаны с заблокированными активами России, "в соответствии с законодательством ЕС и международным правом".

Отмечается, что использование этих средств должно подкрепляться "надлежащей солидарностью и распределением рисков со стороны ЕС".

Венгрия выступает против предоставления Киеву репарационного кредита за счет замороженных активов страны-агрессора. Согласие страны для этого решения не требуется, однако в результате финансовые гарантии для Бельгии, которая является держателем активов, разделят между собой меньше европейских государств.

С марта этого года Венгрия не поддерживает "украинскую часть" выводов саммита Евросоюза с осуждением российской агрессии и призывами РФ к серьезным переговорам. По словам венгерского премьера Виктора Орбана, такая позиция обусловлена другим "стратегическим подходом" к войне в Украине.

На саммите, который состоялся 6 марта 2025 года, Орбан заблокировал раздел об Украине из-за "резких формулировок" о "поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины" и "мир через силу".