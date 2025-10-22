RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Венгрия снова откажется поддерживать Украину на саммите ЕС, - СМИ

Фото: Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Декларацию саммита Евросоюза по Украине, который состоится 23-24 октября, поддержат 26 государств-членов. Выводы одобрить снова не планирует Венгрия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на черновик документа, который оказался в распоряжении Радио Свобода.

Несколько дипломатов, знакомых с подготовкой мероприятия, подтвердили намерения Венгрии не одобрять выводы саммита ЕС.

В них указываются планы европейских стран по предоставлению Украине "регулярной и предсказуемой финансовой поддержки в долгосрочной перспективе вместе с единомышленниками-партнерами и союзниками".

Лидеры стран-членов ЕС призовут Еврокомиссию представить конкретные предложения по использованию остатков денег, которые связаны с заблокированными активами России, "в соответствии с законодательством ЕС и международным правом".

Отмечается, что использование этих средств должно подкрепляться "надлежащей солидарностью и распределением рисков со стороны ЕС".

Венгрия выступает против предоставления Киеву репарационного кредита за счет замороженных активов страны-агрессора. Согласие страны для этого решения не требуется, однако в результате финансовые гарантии для Бельгии, которая является держателем активов, разделят между собой меньше европейских государств.

С марта этого года Венгрия не поддерживает "украинскую часть" выводов саммита Евросоюза с осуждением российской агрессии и призывами РФ к серьезным переговорам. По словам венгерского премьера Виктора Орбана, такая позиция обусловлена другим "стратегическим подходом" к войне в Украине.

На саммите, который состоялся 6 марта 2025 года, Орбан заблокировал раздел об Украине из-за "резких формулировок" о "поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины" и "мир через силу".

 

Напомним, Виктор Орбан недавно заявил, что Европе не стоит бояться России, поскольку ЕС превосходит ее в оборонной мощи. По его словам, настоящую угрозу для блока представляют экономическая стагнация и снижение конкурентоспособности.

Отметим, что венгерский премьер сообщил, что, по его мнению, страна-агрессор уже якобы одержала победу в войне против Украины. В то же время он добавил, что РФ остается слабой в военном, экономическом и демографическом плане, поэтому для Венгрии угрозы не представляет.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзУкраинаВенгрияВойна в Украине