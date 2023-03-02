Венгрия снова перенесла голосование по одобрению членства Финляндии и Швеции в НАТО
Национальное собрание Венгрии решило в очередной раз перенести голосование по вопросу ратификации заявок Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press, об этом свидетельствует обновленный график парламента.
Таким образом, Венгрия продолжает оставаться одной из двух стран, которая все еще не одобрила членство Швеции и Финляндии в НАТО.
Перенести голосование парламент Венгрии решил после того, как премьер Виктор Орбан обвинил скандинавские страны в "распространении лжи".
"Неправильно, что они просят нас принять их на борт, в то время как они распространяют откровенную ложь о Венгрии, о верховенстве закона в Венгрии, о нашей демократии и о жизни здесь. Как кто-то может хотеть быть нашим союзником в военной системе, пока они бесстыдно распространяют ложь о Венгрии? Поэтому давайте остановимся для дружеского разговора и спросим их, как такое может быть", - заявлял он 24 февраля.
Стоит заметить, что Венгрия затягивает ратификацию членства Финляндии и Швеции в НАТО с июля 2022 года.
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что заявки Финляндии и Швеции на вступление в Альянс сейчас являются "главным приоритетом".
Также мы писали, что Турция, Швеция и Финляндия планируют в марте возобновить переговоры по вступлению скандинавских стран в НАТО.
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