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Венгрия снова перенесла голосование по одобрению членства Финляндии и Швеции в НАТО

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Будапешт, Четверг 02 марта 2023 18:45
Венгрия снова перенесла голосование по одобрению членства Финляндии и Швеции в НАТО Фото: Венгрия снова перенесла голосование по одобрению членства Финляндии и Швеции в НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Национальное собрание Венгрии решило в очередной раз перенести голосование по вопросу ратификации заявок Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press, об этом свидетельствует обновленный график парламента.

Таким образом, Венгрия продолжает оставаться одной из двух стран, которая все еще не одобрила членство Швеции и Финляндии в НАТО.

Перенести голосование парламент Венгрии решил после того, как премьер Виктор Орбан обвинил скандинавские страны в "распространении лжи".

"Неправильно, что они просят нас принять их на борт, в то время как они распространяют откровенную ложь о Венгрии, о верховенстве закона в Венгрии, о нашей демократии и о жизни здесь. Как кто-то может хотеть быть нашим союзником в военной системе, пока они бесстыдно распространяют ложь о Венгрии? Поэтому давайте остановимся для дружеского разговора и спросим их, как такое может быть", - заявлял он 24 февраля.

Стоит заметить, что Венгрия затягивает ратификацию членства Финляндии и Швеции в НАТО с июля 2022 года.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что заявки Финляндии и Швеции на вступление в Альянс сейчас являются "главным приоритетом".

Также мы писали, что Турция, Швеция и Финляндия планируют в марте возобновить переговоры по вступлению скандинавских стран в НАТО.

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НАТО Швеция Венгрия Финляндия Виктор Орбан
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