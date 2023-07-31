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Венгрия не смогла ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В Венгрии партия премьер-министра Виктора Орбана бойкотировала внеочередное заседание парламента, созванное оппозиционными партиями для ратификации заявки о вступлении Швеции в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В понедельник, 31 июля, заседание парламента Венгрии было прервано после того, как члены правящей партии, обладающие большинством в две трети голосов в палате, не явились на него.

Как заявил министр кабинета министров Гергели Гуляс, парламент может одобрить вступление Швеции в военный альянс осенью.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция еще в 2022 году подала свою заявку на вступление в НАТО. С тех пор ее ратифицировали все страны-члены Альянса, кроме Венгрии и Турции.

Турция потребовала от Швеции выполнения ряда условий для того, чтобы Анкара одобрила заявку. Венгрия же, как и в случае с Финляндией, принятой в НАТО накануне, ожидала окончательного решения турецкого президента Реджепа Эрдогана.

После саммита НАТО в Вильнюсе Эрдоган пообещал, что Турция одобрит заявку Швеции сразу после того, как парламент вернется с летних каникул.

Тем временем правительство Орбана, которое обрушилось на Швецию за ее критику венгерских правил, заявило, что парламент ратифицирует заявку на вступление в НАТО после того, как это сделает Турция. Официальные лица не пояснили, почему Будапешт привязал свой график к графику Анкары.

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ВенгрияШвецияНАТО