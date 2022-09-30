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Венгрия сменит свою пророссийскую позицию на 180 градусов: Подоляк назвал причину

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Венгрия кардинально изменит свою пророссийскую позицию в случае украинских побед, тогда же страна поддержит вступление Украины в НАТО.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Как только наши победы будут диктовать ультиматумы России на переговорах, Венгрия изменит свою пророссийскую позицию и поддержит наше вступление в НАТО", - заявил Подоляк.

Напомним, что сегодня Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Соответствующий документ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Также на заявку Украины по членству в НАТО ответил Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, решение о членстве будут принимать все 30 союзников консенсусным голосованием.

Стоит отметить, что в 2019 года Украина закрепила в Конституции курс на членство в ЕС и НАТО. Это стало стратегической целью государства.

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НАТОВенгрияИрина ПодолякВторжение России в Украину