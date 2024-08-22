Венгрия угрожает направить беженцев прямо в Брюссель из-за санкций ЕС

Европейский суд справедливости наложил на страну штраф в размере 200 млн евро плюс дополнительный ежедневный штраф в размере 1 млн евро за невыполнение премьер-министром Виктором Орбаном предыдущего решения суда о защите просителей убежища. Орбан уже обещал отомстить в июне за это решение, что является одним из нескольких вопросов, омрачающих начало его пребывания на посту председателя ЕС во второй половине 2024 года.

Переговоры с Европейской комиссией начнутся в сентябре. Если эти переговоры не увенчаются успехом, Венгрия начнет выдавать мигрантам "билеты в один конец до Брюсселя", сказал Гуляш

"Нам следует как можно скорее прийти к соглашению, поскольку мы не хотели бы платить большие суммы ежедневно, - сказал Гуляш. - Но если Брюссель хочет принять мигрантов, мы можем помочь".

Гуляш не предоставил подробностей о том, как будет работать такая схема.

На этой неделе правозащитные группы раскритиковали Венгрию за то, что она прекратила финансируемую государством помощь для украинских беженцев, прибывающих из регионов, не затронутых напрямую боевыми действиями на линии фронта с Россией. Группа венгров из Закарпатья временно осталась без крова после переезда, хотя Гуляш сказал, что группы помощи помогли им предоставить жилье.

По словам представителя ЕС, исполнительный орган ЕС изучает указ, но заявил, что ЕС един в вопросе предоставления защиты, включая размещение, тем, кто бежит от конфликта.