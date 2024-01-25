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Венгрия уже не против создания военного фонда ЕС для Украины на 5 млрд евро, - СМИ

Фото: Bloomberg заявил, что Венгрия не против создания военного фонда ЕС для Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Венгрия передумала блокировать создание военного фонда ЕС на 5,4 млрд евро для Украины. Это открывает путь к соглашению о модернизации механизма для стабильных поставок оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Венгрия заявила, что не будет препятствовать достижению консенсуса на встрече послов Европейского Союза в среду.

Bloomberg отмечает, что решение Венгрии означает изменение позиции Будапешта, который на этой неделе заявил, что выступает против реформирования нынешнего механизма ЕС, который возмещает европейским странам оружие, которое они прислали Украине. К тому же это совпадает с растущим давлением на венгерского премьера Виктора Орбана по поводу одобрения вступления Швеции в НАТО.

Венгрия также блокирует предоставление Украине 50 млрд евро финансовой помощи и блокирует выплату последнего транша в размере 500 миллионов евро от EPF. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна может рассмотреть возможность поддержки выделения средств после встречи с украинским коллегой. Она запланирована на понедельник.

Модернизация фонда помощи Украине предусматривает создание отдельного механизма, в рамках которого ЕС отойдет от использования имеющихся запасов оружия к закупке нового посредством контрактов на совместную закупку.

Ранее мы писали, что Bloomberg узнал детали о создании военного фонда ЕС для Украины более чем на 5 млрд евро.

Предыстория

Напомним, на саммите лидеров стран Европейского союза 14-15 декабря Венгрия заблокировала решение выделить Украине 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

Вопрос помощи Украине будет рассмотрен на саммите ЕС 1 февраля. Но венгерский премьер Орбан угрожает заблокировать его. Он требует уступок от ЕС в обмен на одобрение пакета.

На этом фоне в Европарламенте инициировали сбор подписей под петицией, чтобы лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС. Через четыре дня стало известно, что необходимое количество подписей было собрано.

При этом в ЕС намекнули, что получили положительный сигнал от Венгрии о пакете помощи для Украины.

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