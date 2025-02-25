Венгрия выдвинула условия для продления санкций ЕС против России, - Reuters

Венгрия хочет, чтобы Евросоюз исключил восемь человек из санкционного списка против России. Тогда она может поддержать продление ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным издания, неназванные дипломаты ЕС рассказали, что помимо отмены санкций против восьми человек, Венгрия также хочет получить новые гарантии по переговорам о транзите газа через Украину.

Дипломаты отказались назвать имена лиц, которых Венгрия хочет исключить из санкционного списка, в связи с конфиденциальным характером обсуждений.

При этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в понедельник, 24 февраля, заявлял журналистам, что Еврокомиссия не выполнила свое обязательство о включении Венгрии в переговоры о возобновлении транзита газа в ЕС через Украину.

Стоит заметить, что речь о продлении действия санкций против более чем 2400 физических и юридических лиц. Такие ограничения действуют до 15 марта и решение о продлении должно быть принято до 10 марта. Решение должны поддержать все страны ЕС.