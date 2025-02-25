Венгрия выдвинула условия для продления санкций ЕС против России, - Reuters
Венгрия хочет, чтобы Евросоюз исключил восемь человек из санкционного списка против России. Тогда она может поддержать продление ограничений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным издания, неназванные дипломаты ЕС рассказали, что помимо отмены санкций против восьми человек, Венгрия также хочет получить новые гарантии по переговорам о транзите газа через Украину.
Дипломаты отказались назвать имена лиц, которых Венгрия хочет исключить из санкционного списка, в связи с конфиденциальным характером обсуждений.
При этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в понедельник, 24 февраля, заявлял журналистам, что Еврокомиссия не выполнила свое обязательство о включении Венгрии в переговоры о возобновлении транзита газа в ЕС через Украину.
Стоит заметить, что речь о продлении действия санкций против более чем 2400 физических и юридических лиц. Такие ограничения действуют до 15 марта и решение о продлении должно быть принято до 10 марта. Решение должны поддержать все страны ЕС.
Венгрия не хочет продлевать санкции
Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял о том, что его страна не будет поддерживать продление санкций против России.
Глава венгерского МИД объяснял свое решение тем, что он "хочет дать время" для американо-российских переговоров о завершении войны России против Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.