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Венгрия вызвала главу посольства Украины из-за турула на замке в Мукачево: что произошло

Фото: Венгрия вызвала главу посольства Украины из-за турула на замке в Мукачево (flickr.com/vivireuropa)
Автор: Константин Широкун

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто вызвал временного поверенного в делах Украины в связи с решением Мукачевского городского совета накануне провести демонтаж из замка "Паланок" орла-турула и заменить его трезубцем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на InfoRadiо.

Сийярто заявил, что считает снос статуи в Мукачево ненужной провокацией, пригласил украинского посла в МИД, а также обратился к главе Закарпатской облгосадминистрации Виктору Никите, которого назвал "просто прекрасным человеком".

"Я уверен, что он не осознавал этого, его здравый смысл, его справедливый подход полностью контрастирует с тем, что сейчас сделано на уровне провокации", – сказал глава венгерского МИД.

Он добавил, что неважно, кто устроил "провокацию" со снятием турула, поскольку задача Венгрии сейчас - "встать на защиту венгров Закарпатья".

Напомним, что в четверг Мукачевский городской совет поручил местному историческому музею провести демонтаж из замка "Паланок" орла-турула и заменить его трезубцем. В первой половине XX века турул считался национальным символом в Венгрии, и был особенно популярным среди приверженцев идеи так называемой "Великой Венгрии" в границах для заключения Трианонского договора по итогам Первой мировой войны.

Ранее мы писали, что Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за начало мониторинга Венгрии по верховенству закона и демократии.

Напомним, что ЕС хочет сократить финансирование Венгрии.

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ВенгрияЗакарпатская областьМукачево