Венгрия вызвала главу посольства Украины из-за турула на замке в Мукачево: что произошло

Сийярто заявил, что считает снос статуи в Мукачево ненужной провокацией, пригласил украинского посла в МИД, а также обратился к главе Закарпатской облгосадминистрации Виктору Никите, которого назвал "просто прекрасным человеком".

"Я уверен, что он не осознавал этого, его здравый смысл, его справедливый подход полностью контрастирует с тем, что сейчас сделано на уровне провокации", – сказал глава венгерского МИД.

Он добавил, что неважно, кто устроил "провокацию" со снятием турула, поскольку задача Венгрии сейчас - "встать на защиту венгров Закарпатья".

Напомним, что в четверг Мукачевский городской совет поручил местному историческому музею провести демонтаж из замка "Паланок" орла-турула и заменить его трезубцем. В первой половине XX века турул считался национальным символом в Венгрии, и был особенно популярным среди приверженцев идеи так называемой "Великой Венгрии" в границах для заключения Трианонского договора по итогам Первой мировой войны.