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Венгрия отказалась арестовывать Путина, если тот въедет в страну

Фото: венгерские друзья Путина не хотят арестовывать военного преступника (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Венгрия не будет арестовывать президента России Владимира Путина, если тот въедет в страну. В правительстве Виктора Орбана не видят законных оснований.

Об этом заявил глава аппарата премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Венгрия подписала и ратифицировала Римский статут, которым был создан Международный уголовный суд (МУС), который выдал ордер на арест, обвинив Путина в военном преступлении - незаконной депортации детей из Украины. В заявлении МУС говорилось, что есть разумные основания полагать, что Путин несет индивидуальную уголовную ответственность.

На вопрос, будет ли Путин арестован, если он приедет в Венгрию, Гуляш заявил на брифинге, что Римский статут не был встроен в венгерскую правовую систему.

"Мы можем сослаться на венгерский закон и на его основании не можем арестовать президента России", - сказал Гуляш.

Он также сказал, что правительство Венгрии "не сформировало позицию" в отношении ордера на арест, выданного Путину.

"Эти решения не самые удачные, так как они ведут к дальнейшей эскалации, а не к миру, это мое личное субъективное мнение", - добавил Гуляш.

Путин - всего третий действующий президент, которому МУС выдал ордер на арест. Ордер означает, что его могут арестовать и отправить в Гаагу, если он поедет в любую из стран-членов МУС.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. Решение вынесено по делу о депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.

После этого правительство Венгрии наложило вето на заявление ЕС по поводу выданного Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест президента России Владимира Путина.

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Венгрия