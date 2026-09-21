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Венгрия отказалась от приглашения Украины в "Карпатскую восьмерку"

20:04 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр (Getty Images)

Украина приглашала Венгрию стать участницей "Карпатской восьмерки". Однако у страны есть причины этого не делать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадяра во время выступления в парламенте, пишет HVG.

Венгрия не присоединилась к "Карпатской восьмерке"

Мадяр заявил, что его страна не является членом формата "Карпатской восьмерки", который хочет усилить сотрудничество между странами соответствующего региона.

Венгерский премьер заявил, что Будапешт получил от Украины приглашение присоединиться к формату. Однако не принял его, потому что имел причины.

"Нас пригласили, и мы по уважительным причинам не поехали", - говорит Мадяр.

При этом он не объяснил, почему Венгрия не будет участвовать.

По словам издания, Государственный секретариат Министерства иностранных дел подтвердил заявление премьер-министра о том, что Венгрия не присоединилась к "Карпатской восьмерке". Однако объяснений тоже не дал.

"Карпатская восьмерка"

Президент Украины Владимир Зеленский 18 сентября заявил об учреждении нового формата сотрудничества - "Карпатской восьмерки".

Союз объединит Украину и семь европейских стран (Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию, Венгрию) и ЕС.

Также сообщалось, что новый формат сотрудничества Украины и ее союзников в рамках Карпатской восьмерки поможет стране на пути вступления в Евросоюз.

Кроме того, по словам Зеленского, создание альянса должно сблизить страны и сформировать новую площадку для решения общих задач.

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