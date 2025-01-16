Венгрия отказалась продлевать санкций ЕС против Москвы без одобрения Трампа

"Я думаю, вполне естественно, что, прежде чем принять решение о продлении санкций еще на шесть месяцев, мы спросим у новой администрации США, как они видят будущее режима санкций", - заявил Бока журналистам в Брюсселе.

Бока сказал, что санкции, которые планируется продлить, касаются различных секторов экономики и заморозки активов российского центробанка.

"Пока нет решения по позиции Венгрии. Мы хотим отложить решение до тех пор, пока не узнаем, как администрация США видит будущее режима санкций", - сказал Бока.

ЕС одобрил 15 пакетов санкций против России после вторжения Москвы на Украину в 2022 году и работает над 16-м пакетом мер.

ЕС продлевает действующие санкции каждые шесть месяцев, и для этого требуется единогласное решение 27 стран-членов.

Венгрия поддерживает более тесные экономические и политические отношения с Москвой, чем с другими странами ЕС.