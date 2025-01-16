Венгрия отказалась продлевать санкций ЕС против Москвы без одобрения Трампа

Венгрия еще не решила, поддерживать ли продление санкций Евросоюза против России в конце этого месяца, и считает, что ЕС должен принять решение по этому вопросу только после консультаций с новой администрацией Дональда Трампа.
Об этом заявил министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Я думаю, вполне естественно, что, прежде чем принять решение о продлении санкций еще на шесть месяцев, мы спросим у новой администрации США, как они видят будущее режима санкций", - заявил Бока журналистам в Брюсселе.
Бока сказал, что санкции, которые планируется продлить, касаются различных секторов экономики и заморозки активов российского центробанка.
"Пока нет решения по позиции Венгрии. Мы хотим отложить решение до тех пор, пока не узнаем, как администрация США видит будущее режима санкций", - сказал Бока.
ЕС одобрил 15 пакетов санкций против России после вторжения Москвы на Украину в 2022 году и работает над 16-м пакетом мер.
ЕС продлевает действующие санкции каждые шесть месяцев, и для этого требуется единогласное решение 27 стран-членов.
Венгрия поддерживает более тесные экономические и политические отношения с Москвой, чем с другими странами ЕС.
Ранее Financial Times сообщало, что в ЕС опасаются того, что Дональд Трамп после 20 января может отменить указы Джо Байдена о санкциях против Москвы. Брюссель обеспокоен тем, что Трамп может попытаться отменить решения своего предшественника просто потому, что их принял Байден, не особо задумываясь о последствиях