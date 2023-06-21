RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Венгрия и Греция отказались блокировать новые санкции против РФ. Reuters узнало причину

Фото: ЕС поддержал новый пакет санкций против РФ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Европейский Союз согласовал 11-й пакет санкций против России из-за ее вторжения в Украину. Самой большой неожиданностью стало изменение решения Венгрии и Греции, которые все же проголосовали за принятие санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Анонимные собеседники издания сообщили, что Венгрия поддержала новые санкции, хотя ее банк OTP и остался в украинском списке. Однако в стране заявили, что вернутся к этому вопросу, когда ЕС будет обсуждать новый транш денег для Украины из Европейского фонда мира.

Греция же была недовольна включением в санкционные списки Украины пяти греческих судоходных компаний, которые продолжали сотрудничество с Россией.

Однако, как утверждает агентство, Украина исключила эти пять компаний из санкционного списка, что и обеспечило поддержку Греции санкций ЕС.

Еще одним спорным вопросом, который задержал поддержку Германии, было введение санкций в отношении восьми компаний из Китая, которые, по мнению ЕС, продавали РФ товары двойного назначения. После "ряда контактов на высоком уровне" между Еврокомиссией и Китаем, Пекин взял на себя обязательства оказывать давление на эти компании, чтобы они прекратили сотрудничество с Россией, после чего пять компаний были исключены из проекта санкционных списков.

Как утверждают дипломаты, три китайские компании, оставшиеся в списках, зарегистрированы в Гонконге и, вероятно, принадлежат россиянам.

Новый пакет санкций

Послы Европейского союза сегодня, 21 июня, согласовали 11 пакет санкций против России. Отмечается, что пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций и отдельным листингам.

Кроме того, новый пакет санкций будет включать в себя запрет на транспортировку нефти.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВенгрияГрецияЕвросоюзСанкции против РоссииВойна России против Украины