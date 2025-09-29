Премьер-министр Венгрии Виктор Обран выступил против военной ориентации Евросоюза. В заявлении, сделанном 28 сентября, было подчеркнуто, что в Брюсселе все чаще звучат призывы к усилению военного курса. По словам Орбана, стратегической целью ЕС называют победу над Россией в долгосрочной перспективе.

"В Брюсселе открыто говорят: цель десятилетия — победить Россию на Востоке. То есть, каждый европеец, бизнес и государство ЕС должны служить этой цели. Мы, венгры, этого не хотим! ЕС стал военным проектом", — подчеркнул Орбан.

Критика политики ЕС

Венгерский премьер отметил, что Европейский Союз движется в сторону усиленного вооружения и военных проектов. По его словам, современные процессы напоминают действия старых империй, которые стремились подчинить себе другие народы. Такая трансформация ЕС вызывает обеспокоенность в Будапеште и формирует основу для дальнейших разногласий внутри блока.