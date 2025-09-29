ua en ru
Пн, 29 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Венгрия против победы над Россией: Орбан выступил с осуждением стратегии ЕС

Венгрия, Понедельник 29 сентября 2025 01:15
UA EN RU
Венгрия против победы над Россией: Орбан выступил с осуждением стратегии ЕС Орбан выступил против военного курса Европейского союза (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В Европе усиливаются дискуссии вокруг роли Евросоюза в военном конфликте. Венгрия выражает несогласие с курсом Брюсселя и ставит под сомнение стратегические цели сообщества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hír TV.

Премьер-министр Венгрии Виктор Обран выступил против военной ориентации Евросоюза. В заявлении, сделанном 28 сентября, было подчеркнуто, что в Брюсселе все чаще звучат призывы к усилению военного курса. По словам Орбана, стратегической целью ЕС называют победу над Россией в долгосрочной перспективе.

"В Брюсселе открыто говорят: цель десятилетия — победить Россию на Востоке. То есть, каждый европеец, бизнес и государство ЕС должны служить этой цели. Мы, венгры, этого не хотим! ЕС стал военным проектом", — подчеркнул Орбан.

Критика политики ЕС

Венгерский премьер отметил, что Европейский Союз движется в сторону усиленного вооружения и военных проектов. По его словам, современные процессы напоминают действия старых империй, которые стремились подчинить себе другие народы. Такая трансформация ЕС вызывает обеспокоенность в Будапеште и формирует основу для дальнейших разногласий внутри блока.

Напоминаем, что Венгрия дала понять, что не собирается отказываться от российских энергоресурсов, несмотря на давление США. Орбан сообщил, что обсуждал этот вопрос с Дональдом Трампом 26 сентября, после его заявления о возможном призыве Будапешта прекратить закупки российской нефти.

Отметим, что полный отказ ЕС от российских энергоресурсов поставит Венгрию перед серьёзными экономическими трудностями, где убытки для страны с неэффективной экономикой могут превысить 4% ВВП.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия
Новости
Когда начнется отопительный сезон в Украине: что говорит Свириденко
Когда начнется отопительный сезон в Украине: что говорит Свириденко
Аналитика
Молдова на краю. Остановит ли Санду пророссийский реванш на выборах
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Молдова на краю. Остановит ли Санду пророссийский реванш на выборах