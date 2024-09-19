Венгрия просит у ЕС больше денег для отказа от российского газа

Небольшим государствам, не имеющим выхода к морю, включая Венгрию, необходимо больше финансирования Европейского Союза для сокращения зависимости от российского газа.

Об этом заявил заместитель госсекретаря Венгрии по вопросам энергетической безопасности Чаба Марошвари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В нашем регионе есть небольшие страны, небольшие рынки, мало значимых игроков на рынке, нехватка капитала, подобные инфраструктурные проекты и проекты по устранению узких мест могут стоить сотни миллионов евро - с точки зрения топливного рынка это невыполнимо", - сказал Марошвари конференции Gastech в Хьюстоне.

Около двух третей импорта газа в Венгрию поступает из России, однако на страну и некоторых ее соседей нарастает давление, вынуждающее ее быстрее диверсифицировать поставки и отказаться от поставок российских энергоносителей после вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

По словам Марошвари, шаги Европейской комиссии по финансированию проектов в области зеленой энергетики с целью положить конец зависимости от ископаемого топлива оставили некоторые страны за бортом.

"В результате войны в Украине на нас оказывалось все более сильное давление с требованием быстрее диверсифицировать свою деятельность и отказаться от российского топлива, однако они отказываются выделять нам средства на это", - добавил он.

Марошвари заявил, что Венгрия подписала несколько краткосрочных сделок по сжиженному природному газу (СПГ) с Азербайджаном и Турцией, чтобы помочь сократить свою зависимость от российских источников. Он также ожидает, что Турция и Греция станут более значимыми поставщиками трубопроводного газа и СПГ в будущем.

"Нельзя класть все яйца в одну корзину, это касается и поставок природного газа", - сказал Марошвари.

Венгрия получает 4,5 млрд кубометров газа в год из России в рамках 15-летнего соглашения, подписанного в 2021 году.

"Россияне осуществляют поставки в соответствии с контрактами, для нас они надежны, но это не значит, что мы должны придерживаться одного источника, поэтому мы проводим стратегию диверсификации поставок", - добавил Марошвари.

Напомним, ЕС пытается отказаться от российского газа, однако такие страны, как Венгрия, Австрия и Словакия, продолжают получать его по трубопроводу, проходящему через Украину.