Венгрия пригрозила Болгарии наложить вето на Шенген

Шенгенская зона

Группа стран Европы, которые договорились не проверять паспорта людей, пересекающих границы между ними. Это означает, что люди могут свободно путешествовать по Шенгенской зоне без каких-либо проблем. В данный момент в Шенгенскую зону входят 27 стран.

Вчера стало известно, что Нидерланды дали "зеленый свет" на присоединение Болгарии к Шенгенской зоне. При этом противником решения по-прежнему выступает Австрия.

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