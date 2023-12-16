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Венгрия пригрозила Болгарии наложить вето на Шенген

Фото: министр иностранных дел Болгарии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Венгрия пригрозила Болгарии наложит вето на вступление Софии в Шенгенскую зону Европы. В частности, если Болгария не отменит транзитную плату за российский газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News BG.

Шенгенская зона

Группа стран Европы, которые договорились не проверять паспорта людей, пересекающих границы между ними. Это означает, что люди могут свободно путешествовать по Шенгенской зоне без каких-либо проблем. В данный момент в Шенгенскую зону входят 27 стран. 

Вчера стало известно, что Нидерланды дали "зеленый свет" на присоединение Болгарии к Шенгенской зоне. При этом противником решения по-прежнему выступает Австрия. 

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ВенгрияШенгенская зонаБолгария