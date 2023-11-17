Венгрия полностью заблокировала обсуждение новых санкций ЕС против РФ, - журналист

По его словам, сегодня состоялись первые дебаты между послами Евросоюза по новому и, возможно, самому слабому пакету санкций ЕС против РФ на текущий момент.

"Много комментариев", - пояснил журналист.

Также он уточнил, что Венгрия полностью заблокировала обсуждение всего пакета санкций. Йовзяк пояснил, что теперь нужно будет смотреть, удастся ли договориться о новых санкциях против РФ раньше Нового года.

Санкции против России

Европейский союз уже одобрил 11 пакетов санкций против Российской Федерации. Под ограничения попали, например, товары, которые можно использовать в производстве оружия. В частности в санкции внесли физические и юридические лица, которые отвечают за вторжение в Украину и помогают продолжать войну.

В настоящее время ЕС планирует согласовать 12-й пакет антироссийских санкций, включающий новые списки персональных ограничений, а также экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов.

Недавно Евросоюз совместно с Еврокомиссией представили Совету ЕС свои предложения по 12-му пакету санкций против России.