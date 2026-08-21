Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС, но в этом году могут произойти позитивные изменения, - посол

Стороны уже сделали шаги по урегулированию проблемных вопросов и налаживанию полноценного диалога. По словам Шандора, важен в этом контексте момент настроений венгерского общества, который должен быть учтен.

Посол напомнил, что 2,5 миллиона избирателей голосовали за партию "Фидес" - а значит, нарративы и обращения этой партии сработали. Кроме того, слишком долго звучали вопросы относительно венгерской общины в Украине, а вокруг темы притеснений, которых на самом деле не было, создавалось огромное количество мифов.

"Турбоскорость" вместо десятилетия

Несмотря на эти факторы, в переговорах заметна положительная динамика.

"Представьте себе: мы с 2017 года заседали и ничего не решили. А теперь за месяц работы консультационной комиссии экспертов по так называемым 11 вопросам мы сделали то, чего не могли почти за 10 лет", - отметил Шандор.

По его словам, это свидетельствует об обоюдной открытости диалога и намерениях урегулировать проблемные вопросы. Темп работы венгерской стороны посол описывает как "беспокойность": они изучают вопросы, а то, что им понятно, сразу отправляют на согласование.

Что уже удалось добиться

Шандор подчеркнул, что венгры давно не выступают против введения санкций – вето фактически снято. Также сняты санкции с украинских медиа, а сейчас нарабатывается возобновление работы комиссий, не работавших с 2020, 2017 и 2008 годов.

"И базовый первый кластер открыт, плюс шестой. Не забегаем вперед, но думаю, что в этом году еще будет приятно увидеть те действия, которые удивят нас в положительном значении", - добавил посол.

В общей сложности переговоры по вступлению предусматривают шесть кластеров. В настоящее время открыты два из них - первый и шестой, поэтому впереди остается еще четыре.