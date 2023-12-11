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Венгрия не поставит под угрозу поддержку Украины со стороны ЕС, - Боррель

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Блокирование Венгрией продления европейской помощи Украине не нарушит единства ЕС.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Я надеюсь, что европейское единство не будет нарушено, потому что сейчас не время ослаблять нашу поддержку Украины, а наоборот, усиливать ее", - заявил он. 

Боррель подтвердил, что этот вопрос будет обсуждаться лидерами ЕС на их саммите в Брюсселе в четверг и пятницу.

Саммит лидеров ЕС

14 и 15 декабря состоится саммит лидеров Европейского союза. Там европейские лидеры должны определиться по перспективам интеграции Украины, Молдовы и Грузии.

По данным СМИ, Венгрия будет блокировать все, что связано с поддержкой Украины. Поэтому саммит может затянуться до 16 декабря.

Президент Владимир Зеленский, находясь в Аргентине, смог пообщаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в преддверии саммита лидеров ЕС. По словам украинского лидера, разговор был откровенным и касался европейских дел двух государств.

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Война России против УкраиныЕвросоюзВенгрияЖозеп БоррельВступление в ЕС