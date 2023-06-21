Венгрия нарушила международное право, когда тайно приняла украинских пленных, - Лубинец

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона.

Он отметил, что Украина призывает всех партнеров, которые могут возвращать наших граждан из России или временно оккупированной территории Украины, присоединяться к нашим мирным инициативам.

"Венгрия делала это абсолютно тайно, без информирования украинской стороны, что уже является нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций", - сказал он.

Лубинец отметил, что перемещение военнопленных может происходить только после того, как была информирована страна, откуда они происходят.

"Мы привыкли, что россияне нарушают все, что только принято в мире. Но что это настолько открыто и сознательно может сделать страна, которая входит в состав ЕС и НАТО - наверное, для нас это стало удивлением и неожиданностью", - сказал он.

Он сообщил, что обратился к венгерскому омбудсмену, чтобы тот проверил условия пребывания украинцев, но ответа не последовало.

К тому же, к пленным в Венгрии не допускают украинских дипломатов, им ограничили круг общения, не дают мобильные телефоны, чтобы сказать родным, что они находятся в безопасности.

Омбудсмен заявил, что украинским властям известно местонахождение восьми военных, но публично об этом не объявляют. Государство хочет, чтобы Венгрия официально прокомментировала эту ситуацию.

"Вы, наверное, видели, что уже дважды сделали заявление в венгерском правительстве, что они не имеют к этому отношения, что это якобы какая-то инициатива отдельного вице-премьера. Я думаю, что с самого начала это планировалось как информационная спецоперация против Украины спецслужбами РФ, в том числе с привлечением венгерской стороны", - сказал он.

Однако мгновенная реакция Украины разбила все планы противника.

"Но это не значит, что они остановились. Я думаю, что они будут продолжать искать новые возможности для дискредитации украинских властей, так и Украины в целом как государства", - добавил омбудсмен.

Украинские пленные в Венгрии

8 июня источники РБК-Украина сообщили, что Русская православная церковь планирует передать 11 украинских военнопленных Венгрии. Решения не согласовывали с Украиной.

При этом в Будапеште заявили, что власти страны якобы не причастны к вывозу украинцев из России.

Добавим, что украинские дипломаты так и не получили доступ к пленникам. МИД сообщал, что их могут удерживать в изоляции и без доступа к открытым источникам информации.

При этом вчера посольство Украины вывезло из Венгрии троих пленных.

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